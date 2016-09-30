Тбилиси, 30 сентября, 2016, 21:05 — ИА Регнум. «Грузия — маленькая страна, испытавшая множество бед. Здесь живут многочисленные представители разных религий и этносов и на протяжении веков сохраняют дружеские отношения с нашим народом», — такими словами обратился католикос-патриарх Грузии Илия Второй к прибывшему в Тбилиси с визитом папе Римскому.

დავით ასრიაშვილი Католикос-патриарх Грузии Илия Второй

Заявление патриарха распространила пресс-служба патриархии Грузии. Илия Второй подчеркнул, что такую среду в Грузии обусловили христианская вера и человеколюбивый характер грузинского народа.

«Здесь, в этой стране никогда не было антисемитизма. Грузия постоянно воспринимала евреев как своих детей и всегда защищала их от преследований», — подчеркнул патриарх.

По его словам, в мире происходят очень противоречивые и сложные процессы. С одной стороны, делаются большие шаги по развитию науки и техники, но, с другой стороны, налицо явное отставание в духовном развитии.

«За очень короткое время, у нас на глазах, человечество стало незащищенным, человек — еще более хладнокровным и индифферентным к чужой боли, а грех размножился и легализовался. В такой ситуации личность теряет правильный ориентир и не находит путей решения собственных проблем. Это сложный период для церкви, но мы должны суметь нашей любовью, терпением и сочувствием помочь им познать истину, обрести благодать, научиться жить для других», — заявил католикос-патриарх Грузии.

Как сообщалось ранее, папа Римский прибыл в Тбилиси 30 сентября. 1 октября папа Франциск I отслужит мессу на стадионе имени Михаила Месхи в Тбилиси, а затем посетит кафедральный собор Светицховели во Мцхета.