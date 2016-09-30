Санкт-Петербург, 30 сентября, 2016, 20:40 — ИА Регнум. Инфраструктура порта Приморск в Выборгском районе Ленинградской области будет модернизирована с помощью ПАО «Новороссийский морской торговый порт». Это позволит увеличить грузооборот Приморска на 12 млн тонн в год. Соглашение о сотрудничестве при реализации этого проекта было подписано 30 сентября в рамках инвестиционного форума «Сочи-2016», сообщили сегодня ИА REGNUM в пресс-службе правительства Ленобласти.

rosmorport.ru Морской порт Приморск

Инвестиционный проект стоимостью 9,68 млрд рублей предполагает строительство железной дороги от станции Ермилово, припортовой станции, терминала для приема наливных грузов и подключение этих объектов к существующей инфраструктуре морского порта Приморск. После завершения работ по расширению железной дороги объем перевалки наливных грузов в порту увеличится на 12 млн тонн в год.

«Порт Приморск — лидер по перевалке нефтепродуктов на Северо-Западе. Но мы рассчитываем, что возможности порта и в будущем будут расти. Модернизация инфраструктуры порта положительно скажется на инвестиционном потенциале района и области в целом», — отметил на церемонии подписания договора губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

«Первая очередь строительства позволит увеличить объем перевалки в порту на 8 млн тонн, в дальнейшем рост составит 12 млн тонн», — отметил гендиректор ПАО «Новороссийский морской торговый порт» Султан Батов.

Сотрудничество в рамках реализации этого проекта также предполагает участие инвестора в социальном развитии Выборгского района.

«Мы становимся крупнейшим в Европе логистическим центром и по автомобильным, и по морским перевозкам. Это, действительно, наше большое преимущество. И мы это преимущество будем развивать», — добавил, выступая в Сочи, глава 47-го региона.

Читайте также: В Ленобласти прогнозируют рост экономики, вопреки санкциям и дешевой нефти

Порт Приморск по итогам 2015 года показал лучшую после порта Усть-Луга динамику по увеличению грузооборота. Грузооборот Приморска составил за прошлый год 59,6 млн тонн, что на 11% превышает показатель 2014 года. По данным администрации порта, объем перевалки нефти вырос 7% — до 45 млн 141,7 тыс. тонн. Объем перевалки нефтепродуктов увеличился на 28% и достиг 14 млн 464,4 тыс. тонн.

Порт Приморск — крупнейший российский нефтеналивной порт на Балтике, конечная точка Балтийской трубопроводной системы. Порт расположен на материковой части пролива Бьёркезунд Финского залива Балтийского моря, в 5 км юго-восточнее города Приморск.

Порт обеспечивает работу двух нефтеналивных терминалов, ориентированных на экспорт сырой нефти и дизельного топлива и одного перегрузочного комплекса, со специализацией на рыбопромысловую продукцию.

Читайте также: «Грузооборот порта Усть-Луга достигнет отметки в 100 млн тонн»