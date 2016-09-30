Пекин, 30 сентября, 2016, 20:23 — ИА Регнум. Белоруссия является привлекательной для иностранных инвесторов и позиционирует Китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень» как образец возможностей КНР. Об этом 30 сентября заявил Александр Лукашенко во время выступления перед студентами Пекинского университета, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Бацька

По словам Лукашенко, строящийся в Смолевичском районе Минской области КБИП настолько привлекателен, что «сегодня американцы и евросоюзовцы хотят участвовать в этом проекте». Ни одной из компаний из Евросоюза или США он не назвал — возможно, потому, что за последние годы таких намерений с их стороны озвучено не было.

Лукашенко сообщил о договорённости с председателем КНР Си Цзиньпином и премьером Госсовета Китая Ли Кэцяном сделать из КБИП «образец», по которому в Европе смогут судить об уровне развития Китая. Он также заявил, что ещё не построенный парк, где работают только строители и не работает ни один из заявленных в декларациях объект, уже «стал региональным логистическим центром».

Из примеров действительно воплощённых намерений Лукашенко назвал запуск созданного в Китае и запущенного с китайского же космодрома «Сичан» белорусского спутника, реализованные на «связанные» китайские кредиты проекты по модернизации электростанций, реконструкции автомобильных и электрификации железных дорог.

Лукашенко рассказал о многомиллиардных инвестициях Китая по маршрутам «Экономического пояса Шёлкового пути», отметив, что находящиеся на пути транзита китайских товаров страны становятся друзьями КНР. Он пообещал бросить все силы на строительство КБИП, похвалил руководство КНР за мудрые решения и пообещал всячески содействовать реализации китайских интересов в Европе.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам переговоров в Пекине белорусская правительственная делегация подписала около 30 документов, преимущественно декларативных. В строящемся под Минском КБИП «Великий камень» не работает ни одно предприятие, «очередь инвесторов» оказалась пропагандистской «уткой».