Нижний Новгород, 30 сентября, 2016, 20:19 — ИА Регнум. Группа свежеизбранных депутатов Законодательного собрания Нижегородской области направили в адрес полномочного представителя президента РФ Михаила Бабича, областного прокурора Олега Понасенко и начальника УФСБ области Сергея Старицына обращение, в котором просят избавить их от давления со стороны губернатора Валерия Шанцева и его заместителя Романа Антонова в вопросе избрания председателя регионального парламента.

Rukaba Законодательное собрание Нижегородской области

В письме в частности указывается, что депутатов вынуждают отдать свои голоса за Евгения Лебедева.

К слову, кандидатура Лебедева в качестве претендента на пост председателя заксобрания уже утверждена на конференции областного отделения «Единой России» по предложению Шанцева.

В своем обращении депутаты отмечают, что в соответствии с региональным законодательством вмешательства других органов государственной власти Нижегородской области в деятельность Законодательного собрания не допускается. Голосование по выборам председателя заксобрания должно быть тайным и его важным критерием должно являться исключение контроля за волеизъявлением голосующего.

При этом они утверждают, что Шанцев проводит индивидуальные встречи с избранными депутатами и оказывает на них личное давление, вынуждая голосовать за Лебедева.

«Нам также известно о неоднократных встречах с депутатами с целью давления на них по избранию Лебедева, которые проводит Антонов, и о его планах «жесткого сопровождения» процедуры голосования, в том числе — участие аффилированных лиц в процессе изготовления бюллетеней для тайного голосования, давление с целью «добровольного» публичного заполнения бюллетеней, сопровождение депутатов от места получения бюллетеня до урны для тайного голосования. Кроме того, урну для тайного голосования планируется разместить в отдельном помещении, недоступном для глаз депутатов, общественности и СМИ, — говорится в обращении. — Вызывает опасение в легитимности процедуры голосования также и тот факт, что Антонов планирует для организации подсчета голосов избрать счетную комиссию, в которую включить только депутатов партии «Единая Россия», которые лично подконтрольны ему. Все выше перечисленное ставит под угрозу процедуру тайного голосования и легитимность принятых решений».

Депутаты просят Бабича, Понасенко и Старицына обеспечить непрерывность процедуры тайного голосования — получение депутатами бюллетеней для тайного голосования, тайное волеизъявление и опускание бюллетеней в урну для тайного голосования.

Отдельно депутаты просят обеспечить невмешательство в данную процедуру любых посторонних лиц.

Копия обращения направлена в администрацию президента РФ.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 18 сентября 2016 года в Нижегородской области состоялись выборы депутатов регионального Законодательного собрания. По итогам голосования по партийным спискам и одномандатным округам 41 из 50 мест в региональном парламенте получила «Единая Россия». Еще 4 места у КПРФ, 3 — у ЛДПР, 2 — у «Справедливой России».

После избрания нижегородские единороссы выдвинули кандидатуру Евгения Лебедева для наделения его полномочиями спикера регионального Законодательного собрания. Он уже возглавлял областной парламент в прошлом созыве.

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Лебедев является ставленником губернатора Валерия Шанцева. Политические оппоненты губернатора в виде бывшего главы Нижнего Новгорода Олега Сорокина и его союзники пока своего кандидата на пост спикера не выдвинули.

Однако, это не говорит о том, что голосование по кандидатуре Лебедева может пройти без проблем. Сорокин может попробовать побороться за пост спикера или выдвинуть несогласованную кандидатуру.