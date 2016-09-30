Москва, 30 сентября, 2016, 17:58 — ИА Регнум. Президент Российской академии образования (РАО) Людмила Вербицкая считает, что из школьной программы по литературе следует исключить произведение Льва Толстого «Война и мир», а также некоторые произведения Федора Достоевского. Об этом Вербицкая заявила сегодня, 30 сентября, в интервью агентству «Москва».

Советские школьники, 1 сентября. СССР

»…Я, например, абсолютно убеждена, что из школьной программы «Войну и мир» Льва Толстого, а также некоторые романы Федора Достоевского нужно убрать…», — сказала глава РАО.

Свое мнение Вербицкая обосновала тем, что эти произведения носят глубоко философский характер, и современные российские школьники их просто не понимают.

А вот что же нужно читать российским школьникам в курсе литературы, хорошо представляет себе Общество русской словесности, отметила Вербицкая. В качестве примера она привела Библию, которую, по мнению Вербицкой, следует изучать всем школьникам.

Также Вербицкая считает, что ЕГЭ по литературе следует сделать обязательным, но в ближайшее время это вряд ли возможно, так как идет разработка устной части ЕГЭ по русскому языку.