Москва, 1 октября, 2016, 07:00 — ИА Регнум. Власти заняты поисками дополнительных источников доходов бюджета, которые могли бы отчасти компенсировать рост бюджетного дефицита и падения налоговых доходов от предприятий. Помимо работающих пенсионеров, которые уже лишились индексации пенсии и могут лишиться в будущем из-за замыслов правительства еще ряда выплат, решено было обратиться к еще одной категории граждан — безработным, передает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из к/ф «Когда деревья были большими». реж. Лев Кулиджанов. 1961. СССР Воспитательный процесс

Тему лишения безработных бесплатного полиса ОМС Минфин поднимает уже не первый год. Еще в мае 2016 года глава Минтруда Максим Топилин заявил о том, что Россия не нуждается в специальном законе о тунеядстве и может решить проблему легальной занятости другими способами. «Время вводить налог на тунеядство в России не настало», — заявил министр. Однако уже в сентябре 2016 года тему подхватила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, предложив Минздраву и Минфину подготовить до 1 октября соответствующие поправки в законодательство. По ее словам, региональные власти ежегодно выделяют порядка 40 млрд рублей на оплату социальных взносов за неработающих граждан. «Бюджеты регионов платят не пойми за кого. Нужно либо обязать неработающих граждан платить взносы, либо снижать объем оказываемой медицинской помощи», — считает Матвиенко.

Читайте также: Неформально занятые будут платить за социальную инфраструктуру — Голодец

Вице-премьер Ольга Голодец подошла к проблеме шире — по ее мнению, неработающие не должны бесплатно пользоваться всей социальной инфраструктурой. Более того, по ее словам, соответствующий законопроект в правительстве уже готовится. «Сейчас разрабатывается проект закона, согласно которому те граждане, которые выбрали для себя путь не работать, должны будут внести платеж за фактически использование социальной инфраструктуры», — заявила Голодец. Как пояснила она в Совете Федерации, платеж от неработающих будет зачисляться в бюджет субъекта РФ и уплачивать его будет обязано трудоспособное население, которое не относится к льготным категориям.

Обсуждение непопулярной меры в период кризиса, когда безработица растет и цифра безработных, подсчитанная по методике МОТ, составляет примерно 4 млн человек, оказалось болезненным для правительства. Пресс-служба правительства фактически дезавуировала слова Голодец о подготовке такого документа. «Ни в правительстве, ни в Минтруде не ведется разработка каких-либо законопроектов, которые бы предполагали введение платной медицинской помощи для неработающих граждан. Медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается всем гражданам бесплатно», — говорится в сообщении пресс-службы. В правительстве особо подчеркнули, что так называемый законопроект «о тунеядцах» в правительство не вносился, указав, что граждан, нигде не работающих, следует отличать от «миллионов людей, занятых в сером секторе экономики.

Читайте также: Правительство не планирует введения платной медпомощи для безработных

От готовящейся атаки на тунеядцев открестилось и Минэкономразвития: по словам замглавы МЭР Олега Фомичева, его ведомство относится к идее взимания сбора с безработных за пользование социальной инфраструктурой отрицательно.

Читайте также: «Из чего будут платить налог на тунеядство?»

Эксперты указывают на неясность формулировок будущего документа, очевидно, что отделить вынужденно безработных от «тунеядцев со стажем» будет сложно, и еще непонятно, каким льготным категориям правительство РФ разрешит не работать без ущерба для основных прав. И если привлекать к уплате взноса безработных, максимальное пособие для которых составляет 4,9 тыс. рублей еще с прошлого кризиса 2009 года, то перспективы наполнения бюджета такими крохами становятся совсем спорными. «С чего они будут платить? У безработного физлица источник доходов — пособие по безработице, оно максимум 4,9 тыс. Если пособие идет из федерального бюджета, то с введением платежа это будет перекладывание денег из одного бюджета в другой», — задается вопросами заведующий лабораторией прогнозирования трудовых ресурсов Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Андрей Коровкин.

Читайте также: «Налог на тунеядство может составить более 10 тыс. рублей»

Если же перенять опыт Белоруссии, где неработающие платят подобные взносы в размере 14% от минимальной зарплаты, в переводе на российские реалии такой платеж может составить 12,6 тыс рублей в год, считает управляющий директор IFC Financial Center Илья Сикачев. «В России в статусе безработных по итогам июля 2016 года было 4,1 млн человек, что в масштабах страны дает величину порядка 50 млрд рублей. Не так много, но с рядом других инициатив по увеличению доходной части бюджета — весомая величина», — пояснил он.

В СССР, на опыт которого ссылаются зачастую сторонники налога на тунеядство, была практика перевоспитания трудом — это составляло одну из основ советской идеологии, между тем, нынешнее правительство вряд ли сможет так идеологически воздействовать на неработающих, чтобы их выбор в пользу труда стал осознанным, да еще при отсутствии рабочих мест и других условий, которые позволяли бы гражданам выйти из тени без потерь для своего благосостояния. Если престиж человека труда был сведен на нет двумя последними десятилетиями, властям будет непросто призвать работать на благо страны всех трудоспособных. Пострадать могут самые уязвимые слои населения — молодые специалисты, впервые ищущие работу, малоимущие домохозяйки, подвергшиеся сокращениям люди предпенсионного возраста. «Как будут определяться граждане, которые выбрали для себя путь не работать, из числа вынужденных безработных? Каким способом будет проводиться данная фильтрация, как будет происходить взаимодействие со службами занятости, которые должны помогать с трудоустройством? Вопросов много, и все они нуждаются в тщательной проработке, прежде чем запустить бездумный закон в действие», — подчеркивает аналитик ГК TeleTrade Анастасия Игнатенко.