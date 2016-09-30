Опыт США: «Пусть народ тратит социальные пособия не на водку, а на еду!»
Екатеринбург, 30 сентября, 2016, 17:45 — ИА Регнум. Своевременным и отвечающим сегодняшнему дню находят уральские эксперты «пилотный проект» с продовольственными карточками, который, возможно, как заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов стартует с 2018 года, экономисты, политологи и общественные деятели. При этом они вспоминают опыт США, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, предполагается, что каждый месяц на счета нуждающихся будут перечисляться средства на приобретение свежих скоропортящихся продуктов питания отечественного производства. Обналичить средства с карты будет невозможно.
Преподаватель экономической теории Вячеслав Остров из Екатеринбурга считает, что продовольственные карточки необходимы уже сегодня. «О введении карточек на продовольствия для малоимущих говорят который год. Подобные программы есть в США и других странах. Пусть делают! Но главное тут другое — народ у нас социальные пособия пропивает и проигрывает. Так что пусть лучше тратит пособия на дешёвую еду. В ряде стран эта программа себя оправдала. Есть «новые бедные», которым нужна помощь. Например, преподаватели вузов, безработные. У меня сейчас куча знакомых безработных, так как государство выкидывает бюджетников. Этим людям продовольственная помощь необходима уже сейчас».
Вспоминает США, но в ином ракурсе, и депутат гордумы Тюмени Игорь Ракша: «Знаете, как Америка поддерживает голодающие страны Африки, трезвоня об этом по всему миру, заявляет о своей благотворительности? Перечисляют деньги своим фермерам за продовольствие, которое после будет отправлено голодающим, вместо того, чтобы развить сельское хозяйство в проблемных странах. С карточками идея нормальная, если будут покупать продукты только нашего производства. Сегодня, в период экономического спада, необходимо поддерживать и товаропроизводителя, и потребителя, не имеющего возможность купить себе еду. Хотя, конечно, грустно, что катимся мы туда, что уже проходили. Но прорвемся! Это точно. Вспомните 1991 год. Вот там было реально есть нечего и не на что!»
Итожит все вышесказанное, также апеллируя к США, политолог Андрей Колядин, который в Америке лично наблюдал, как социально неблагополучные люди получали по пластиковым картам еду в магазинах. А идею ввода продовольственных он лично считает исключительно правильной и своевременной. «В условиях, когда каждый год на 3,5 миллиона человек возрастает количество людей, проживающих за уровнем бедности, и даже в официальной статистике в их числе каждый седьмой житель страны, надо думать о них. Хоть как-то… Если нет политической воли дать людям экономические и политические свободы, которые с одной стороны возродят рыночные отношения, а с другой дадут возможность людям не зависеть от милостей государства, то надо нищающее население кормить. Впрочем, совершенно не отменяет темы экономических и политических реформ. Ибо все население страны на карточки не переведешь», — поясняет свою точку зрения политолог Колядин.
Единственно, сомнение у экспертов вызывает реализация продовольственной программы малоимущих. «С одной стороны отрадно, что правительство признает проблему малообеспеченных граждан, — рассуждает преподаватель кафедры социологии Уральского федерального университета Дмитрий Трынов. — Вполне нормально, что государство заботится о людях, которые находятся в трудной жизненной ситуации. С другой стороны, вызывает сомнение сама форма это помощи. Что означает «внутренний производитель»? Не окажется ли так, что миллиарды бюджетных средств будут направлены на закупку продовольственных товаров у узкого круга фирм, имеющим отношение к крупным чиновникам и их родственникам?».
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