Екатеринбург, 30 сентября, 2016, 17:45 — ИА Регнум. Своевременным и отвечающим сегодняшнему дню находят уральские эксперты «пилотный проект» с продовольственными карточками, который, возможно, как заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов стартует с 2018 года, экономисты, политологи и общественные деятели. При этом они вспоминают опыт США, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Люк Филдес. Голодные и бездомные (фрагмент). 1874

Как ранее сообщало ИА REGNUM, предполагается, что каждый месяц на счета нуждающихся будут перечисляться средства на приобретение свежих скоропортящихся продуктов питания отечественного производства. Обналичить средства с карты будет невозможно.

Преподаватель экономической теории Вячеслав Остров из Екатеринбурга считает, что продовольственные карточки необходимы уже сегодня. «О введении карточек на продовольствия для малоимущих говорят который год. Подобные программы есть в США и других странах. Пусть делают! Но главное тут другое — народ у нас социальные пособия пропивает и проигрывает. Так что пусть лучше тратит пособия на дешёвую еду. В ряде стран эта программа себя оправдала. Есть «новые бедные», которым нужна помощь. Например, преподаватели вузов, безработные. У меня сейчас куча знакомых безработных, так как государство выкидывает бюджетников. Этим людям продовольственная помощь необходима уже сейчас».

Вспоминает США, но в ином ракурсе, и депутат гордумы Тюмени Игорь Ракша: «Знаете, как Америка поддерживает голодающие страны Африки, трезвоня об этом по всему миру, заявляет о своей благотворительности? Перечисляют деньги своим фермерам за продовольствие, которое после будет отправлено голодающим, вместо того, чтобы развить сельское хозяйство в проблемных странах. С карточками идея нормальная, если будут покупать продукты только нашего производства. Сегодня, в период экономического спада, необходимо поддерживать и товаропроизводителя, и потребителя, не имеющего возможность купить себе еду. Хотя, конечно, грустно, что катимся мы туда, что уже проходили. Но прорвемся! Это точно. Вспомните 1991 год. Вот там было реально есть нечего и не на что!»

Итожит все вышесказанное, также апеллируя к США, политолог Андрей Колядин, который в Америке лично наблюдал, как социально неблагополучные люди получали по пластиковым картам еду в магазинах. А идею ввода продовольственных он лично считает исключительно правильной и своевременной. «В условиях, когда каждый год на 3,5 миллиона человек возрастает количество людей, проживающих за уровнем бедности, и даже в официальной статистике в их числе каждый седьмой житель страны, надо думать о них. Хоть как-то… Если нет политической воли дать людям экономические и политические свободы, которые с одной стороны возродят рыночные отношения, а с другой дадут возможность людям не зависеть от милостей государства, то надо нищающее население кормить. Впрочем, совершенно не отменяет темы экономических и политических реформ. Ибо все население страны на карточки не переведешь», — поясняет свою точку зрения политолог Колядин.

Единственно, сомнение у экспертов вызывает реализация продовольственной программы малоимущих. «С одной стороны отрадно, что правительство признает проблему малообеспеченных граждан, — рассуждает преподаватель кафедры социологии Уральского федерального университета Дмитрий Трынов. — Вполне нормально, что государство заботится о людях, которые находятся в трудной жизненной ситуации. С другой стороны, вызывает сомнение сама форма это помощи. Что означает «внутренний производитель»? Не окажется ли так, что миллиарды бюджетных средств будут направлены на закупку продовольственных товаров у узкого круга фирм, имеющим отношение к крупным чиновникам и их родственникам?».

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