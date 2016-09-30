Махачкала, 30 сентября, 2016, 20:56 — ИА Регнум. Предприятия ЖКХ задолжали более 800 млн рублей за электроэнергию, чем ставят под угрозу энергоснабжение населения республики в канун отопительного сезона, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Дагестанской энергосбытовой компании (ДЭСК) 30 сентября.

Электрик

Среди злостных неплательщиков компании, работающие в Махачкале. Так, долг ОАО «Махачкалаводоканал» составляет 214,4 млн рублей, МУП «Очистительные сооружения канализации Махачкала-Каспийск» — 105,3 млн рублей и ГУП «Дагводоканал» — 66,8 млн рублей.

Как сообщили в Дагэнергосбыте, попытки взыскать долги через суд не дают результатов, потому что должники уверены, что с наступлением холодов им дадут отсрочку в связи с социальной значимостью вверенных им объектов.

ДЭСК не исключает, что в случае игнорирования проблемы компаниям ЖКХ им могут ограничить подачу электроэнергии, что поставит под угрозу тепло в домах дагестанцев в осенне-зимний период.

Энергокомпания оставляет за собой право привлечь к административной и уголовной ответственности руководителей предприятий-должников за уклонение от погашения задолженности и преднамеренное банкротство.

Читайте также: В Дагестане в июле украли электроэнергии на 23 млн рублей

Долг Дагестана за свет превысил уже 19 млрд рублей

Должники за свет в Дагестане держат оборону от энергетиков

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на конец июля долг Дагестана за электроэнергию составлял около 19,1 млн рублей. Основную его часть образует задолженность муниципальных сетевых компаний, которые не в состоянии расплатиться за приобретенное электричество.

В республике также распространена проблема безучетного потребления электричества. По данным Дагестанской сетевой компании, в августе в Дагестане похитили электроэнергию на 16,5 млн рублей.

В антирейтинге муниципалитетов-расхитителей электричества лидирует Махачкала, где ущерб от действий недобросовестных потребителей превышает 5 млн рублей.