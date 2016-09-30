Санкт-Петербург, 30 сентября, 2016, 16:55 — ИА Регнум. Решение компании «Транснефть» о переориентации российского экспорта нефтепродуктов с портов Латвии на портовую инфраструктуру России не было геополитическим. Об этом заявил мэр Риги Нил Ушаков, отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM в ходе встречи со студентами Санкт-Петербургского государственного университета сегодня, 30 сентября. Нил Ушаков находится с визитом в Санкт-Петербурге в связи с проведением Дней Риги в городе на Неве.

Cтраница Нила Ушакова в Facebook Мэр Риги Нил Ушаков и губернатор Петербурга Георгий Полтавченко

«Это не геополитическое, на мой взгляд, решение, а абсолютно понятная политика, которая связана с тем, что держателям грузов проще работать в портах собственного государства», — считает Ушаков.

Комментируя вопрос об экономических последствиях решения «Транснефти» для столицы Латвии, он отметил, что в порту Риги работают порядка 20 тысяч человек, которые получают зарплаты существенно выше среднего уровня. По словам мэра, сложно переоценить роль порта в экономике города.

«Риге и Латвии в целом уход российских нефтепродуктов ничего хорошего не сулит, это абсолютно понятно», — заявил Ушаков. По его мнению, Рижский порт и Латвийская железная дорога ещё могут побороться за российский транзит, предложив грузовладельцам выгодные условия и тарифы. «Но если мы не сможем предложить выгодные условия, «Транснефть» уйдёт. Так что здесь всё зависит только от нас», — подчеркнул мэр Риги.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 сентября глава «Транснефти» Николай Токарев в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что компания, в соответствии с поручением правительства РФ, полностью прекратит экспорт нефтепродуктов через порты Прибалтики к 2018 году. По словам Токарева, «Транснефть» переориентирует поставки с латвийских терминалов в Риге и Вентспилсе на отечественные порты Усть-Луга и Приморск, а также на черноморский порт Новороссийск.