Рига, 30 сентября, 2016, 15:19 — ИА Регнум. В связи со сложным сезоном и потерей конкурентоспособности по сравнению с поставщиками сельхозпродукции из ЕС общество «Крестьянский сейм» Латвии призывает правительство страны выделить еще 30 млн евро на платежи поддержки государства в 2017 году, сообщает LETA.

Василий Максимов. Бедный ужин. 1879

По мнению активистов, это хотя бы немного приблизит размер данных выплат к среднеевропейским, так как крестьяне Евросоюза в среднем получают от своих стран по 266 евро за гектар, а латвийские — лишь 144 евро.

Согласно подсчетам «Крестьянского сейма», в 2016 году доходы латвийских крестьян будут в лучшем случае на 20% меньше, чем в 2015 году, и еще на 40% — чем в 2014-м.

Напомним, ранее общество уже заявляло, что в сельскохозяйственной отрасли назрели очень большие проблемы, чреватые банкротствами, при этом возможности помощи государства исчерпаны, и в случае неполучения внеочередной помощи от Евросоюза латвийские крестьяне могут прибегнуть к акциям протеста.

«Накалена вся Европа. Протесты проходят в Финляндии, будут и во Франции, возможность такого шага обсуждают и латвийские сельскохозяйственники», — отметила зампредседателя общества Майра Дзелзкалея-Бурмистре. Крестьяне ожидают, какой будет реакция Брюсселя на их просьбы, после чего рассмотрят свои дальнейшие действия.

Руководитель общества Юрис Лаздиньш сказал, что самые большие проблемы в настоящее время у молочных хозяйств, но и другие отрасли сталкиваются с проблемами низких закупочных цен и реализации продукции, которые еще больше осложняют неоднозначные отношения с перерабатывающими предприятиями и торговцами.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Министерство земледелия Латвии подготовило расчеты, согласно которым из-за ответного эмбарго РФ к концу 2016 года убытки молочных хозяйств достигнут 132,7 млн евро, а в случае продления санкций в течение 3,5 года показатель достигнет 233,5 млн евро. В отрасли свиноводства убытки к августу 2016 года достигнут 23 млн евро, а в случае продления эмбарго — 33,2 млн евро. Для рыбопереработчиков российское эмбарго означает сокращение экспорта на 24,9 млн евро, для производителей рыбных консервов сокращение экспорта составит 53,7 млн евро.

Напомним, Латвия является активным участником санкций ЕС и США против России. В ответ РФ применила антисанкции в отношении тех стран, что оказывают санкционное давление на Россию, в первую очередь против продовольственного импорта из них на российский рынок, в результате чего Латвия несет огромные финансовые потери.

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