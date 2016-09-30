Марсель, Франция, 30 сентября, 2016, 14:58 — ИА Регнум.



today.kz Ребенок в больнице

55 учащихся школы Кастель Рок в Марселе отравились 29 сентября, в результате чего на место происшествия прибыли несколько десятков пожарных и врач, сообщает RTL.

По данным экстренных служб, большая часть пострадавших испытывала головные боли, рвоту, однако жизни школьников ничего не угрожает.

«Тридцать два ребенка и один взрослый были доставлены в больницы Марселя пожарными, тогда как еще 16 детей были доставлены туда непосредственно их родителями», — заявили в префектуре района Прованс — Альпы — Лазурный Берег.

Гипотеза о том, что о пищевом отравлении была исключена, как и предположения об отравлении угарным газом. Это единственная информация, предоставленная префектурой. На данный момент рассматриваются еще две версии: загрязнение питьевой воды, которая считается наименее вероятной, или коллективный гастроэнтерит.