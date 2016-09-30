Москва, 30 сентября, 2016, 14:33 — ИА Регнум. В России формируется комплексная система оценки качества образования. Будут вводится новые технологические решения, используемые при проведении единого государственного экзамена — печать контрольных измерительных материалов в аудиториях и сканирование бланков ответов участников в пунктах проведения экзаменов. Об этом сегодня, 30 сентября, заявил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов на II Международной конференции по развитию системы оценки качества образования, сообщили в ведомстве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Бланк ЕГЭ

«Внедрение этих технологий позволяет минимизировать человеческий фактор при проведении ЕГЭ, исключить несанкционированный доступ к экзаменационным материалам, обеспечить оперативную обработку бланков с ответами участников, в том числе из труднодоступных и отдаленных местностей. Постепенно все экзаменационные пункты будут переведены на работу по этим технологиям», — пояснил глава Рособрнадзора.

«Мы сейчас работаем со школами, регионами, чтобы экзамены, контрольные работы, оценка учителей проходили максимально объективно. Это — ключевая задача», — подчеркнул Кравцов.

Также он рассказал о планах введения устной части в ЕГЭ по русскому языку. «Это беспрецедентный шаг, так как это обязательный ЕГЭ. Для нас важно не потерять объективность при введении устной части. Технология устной части должна быть максимально надежной, чтобы не допустить никаких сбоев», — отметил Кравцов.

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Как сообщало ИА REGNUM, на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным министр образования и науки РФ Ольга Васильева предложила дополнить ЕГЭ по русскому языку устными ответами. Среди других инициатив — возвращение астрономии, внеклассного чтения, уборка в классах и сельские бригады, сокращение количества учебников.