Омск, 30 сентября, 2016, 14:42 — ИА Регнум. Генеральный директор Центра политического анализа (ЦПА) Павел Данилин инициировал в интернете сбор подписей за отставку сенатора от Омской области Елены Мизулиной. На сайте ЦПА сообщается, что причиной для петиции стал законопроект о запрете беби-боксов, инициатором которого выступила сенатор, передает корреспондент ИА REGNUM.

pravme.ru Бэби-бокс

Петиция, адресованная губернатору Омской области Виктору Назарову, опубликована на сайте открытой электронной платформы, славящейся тем, что поместить туда можно сколь угодно абсурдные предложения.

«В связи с внесением законопроекта о запрете беби-боксов, который провоцирует как аборты, так и детоубийство, предлагаю освободить от должности сенатора от исполнительной власти Омской области Елену Мизулину как дискредитирующую высокое звание члена Совета Федерации от Омской области» (орфография и пунктуация автора сохранена — прим. ИА REGNUM ), — говорится в тексте петиции, набравшей по состоянию на 30 сентября порядка 830 голосов.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, запрет беби-боксов поддержало правительство России, дав официальный положительный отзыв на законопроект, подготовленный Еленой Мизулиной. Сенатор справедливо отмечает, что контролировать эти специализированные места невозможно в силу необходимости соблюдения условия анонимности.

Законопроектом предусматривается административная ответственность юридических лиц за создание бэби-боксов в виде штрафа в размере от 1 до 5 млн рублей либо приостановления деятельности юрлица на срок до 90 суток.

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«Наивно ожидать от всех единого мнения. Кто-то до сих пор считает, что беби-боксы — это благо и всячески оскорбляет в связи с этим Елену Мизулину. Однако мы в РВС придерживаемся иной точки зрения и ведем активную просветительскую работу на эту тему. Наша главная претензия заключается в том, что государство обязано заботиться о семьях и, в частности, роженицах, находящихся в сложной жизненной ситуации, а не предлагать им «легкий» способ освобождения от проблем», — заявил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM председатель Омского регионального отделения Общероссийской организации защиты семьи «Родительское всероссийское сопротивление» (РВС) Александр Рыжков.

«Людям очень удобно защищать собственное нежелание что-то делать. Подобные написавшему петицию человеку «активисты» поддерживают любую инициативу, исходящую от властей. Яркий пример — закон о шлепках, криминализирующий семью. Что касается беби-боксов. Эту инициативу вдруг начали широко поддерживать СМИ, спекулируя на фразе о «хотя бы одной спасенной жизни». Людям удобно прибиться к большой группе, верить в «спасительные» беби-боксы и продолжать ни во что не вмешиваться. Это безответственная позиция», — считает Рыжков.

Однако, по его словам, если углубиться в проблему, становится понятно, что такое на самом деле беби-боксы: «По большому счету, это способ заработать на дешевом и «добровольном» изъятии ребенка из семьи и его попадании в систему возмездной опеки ‑ и это в лучшем случае. Представьте психологический портрет матери-убийцы. Этот человек не понесет ребенка ни в какой ящик. Убийца свои намерения осуществит — то есть убьет ребенка. Рассмотрим еще одну ситуацию: у матери из коляски украли ребенка, подкинув его после этого в беби-бокс. Все, больше малыша не найти и не вернуть. Или вот, например, женщина родила ребенка, а он вскоре исчез. К ней приходит полиция, а она отвечает, что отнесла младенца в беби-бокс. Все, концы в воду, что на самом деле случилось с ребенком, уже не выяснить».

Комментируя саму петицию, Рыжков отметил, что «если бы на каждое такое необдуманное прошение власти откликались, то порядка в обществе просто бы не стало».

В Омской области, по словам Александра Рыжкова, не установлено ни одного беби-бокса.