Запрет бэби-боксов не даёт покоя: на Мизулину накатали петицию
Омск, 30 сентября, 2016, 14:42 — ИА Регнум. Генеральный директор Центра политического анализа (ЦПА) Павел Данилин инициировал в интернете сбор подписей за отставку сенатора от Омской области Елены Мизулиной. На сайте ЦПА сообщается, что причиной для петиции стал законопроект о запрете беби-боксов, инициатором которого выступила сенатор, передает корреспондент ИА REGNUM.
Петиция, адресованная губернатору Омской области Виктору Назарову, опубликована на сайте открытой электронной платформы, славящейся тем, что поместить туда можно сколь угодно абсурдные предложения.
«В связи с внесением законопроекта о запрете беби-боксов, который провоцирует как аборты, так и детоубийство, предлагаю освободить от должности сенатора от исполнительной власти Омской области Елену Мизулину как дискредитирующую высокое звание члена Совета Федерации от Омской области» (орфография и пунктуация автора сохранена — прим. ИА REGNUM ), — говорится в тексте петиции, набравшей по состоянию на 30 сентября порядка 830 голосов.
Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, запрет беби-боксов поддержало правительство России, дав официальный положительный отзыв на законопроект, подготовленный Еленой Мизулиной. Сенатор справедливо отмечает, что контролировать эти специализированные места невозможно в силу необходимости соблюдения условия анонимности.
Законопроектом предусматривается административная ответственность юридических лиц за создание бэби-боксов в виде штрафа в размере от 1 до 5 млн рублей либо приостановления деятельности юрлица на срок до 90 суток.
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«Наивно ожидать от всех единого мнения. Кто-то до сих пор считает, что беби-боксы — это благо и всячески оскорбляет в связи с этим Елену Мизулину. Однако мы в РВС придерживаемся иной точки зрения и ведем активную просветительскую работу на эту тему. Наша главная претензия заключается в том, что государство обязано заботиться о семьях и, в частности, роженицах, находящихся в сложной жизненной ситуации, а не предлагать им «легкий» способ освобождения от проблем», — заявил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM председатель Омского регионального отделения Общероссийской организации защиты семьи «Родительское всероссийское сопротивление» (РВС) Александр Рыжков.
«Людям очень удобно защищать собственное нежелание что-то делать. Подобные написавшему петицию человеку «активисты» поддерживают любую инициативу, исходящую от властей. Яркий пример — закон о шлепках, криминализирующий семью. Что касается беби-боксов. Эту инициативу вдруг начали широко поддерживать СМИ, спекулируя на фразе о «хотя бы одной спасенной жизни». Людям удобно прибиться к большой группе, верить в «спасительные» беби-боксы и продолжать ни во что не вмешиваться. Это безответственная позиция», — считает Рыжков.
Однако, по его словам, если углубиться в проблему, становится понятно, что такое на самом деле беби-боксы: «По большому счету, это способ заработать на дешевом и «добровольном» изъятии ребенка из семьи и его попадании в систему возмездной опеки ‑ и это в лучшем случае. Представьте психологический портрет матери-убийцы. Этот человек не понесет ребенка ни в какой ящик. Убийца свои намерения осуществит — то есть убьет ребенка. Рассмотрим еще одну ситуацию: у матери из коляски украли ребенка, подкинув его после этого в беби-бокс. Все, больше малыша не найти и не вернуть. Или вот, например, женщина родила ребенка, а он вскоре исчез. К ней приходит полиция, а она отвечает, что отнесла младенца в беби-бокс. Все, концы в воду, что на самом деле случилось с ребенком, уже не выяснить».
Комментируя саму петицию, Рыжков отметил, что «если бы на каждое такое необдуманное прошение власти откликались, то порядка в обществе просто бы не стало».
В Омской области, по словам Александра Рыжкова, не установлено ни одного беби-бокса.