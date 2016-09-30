Сочи, Краснодарский край, 30 сентября, 2016, 14:11 — ИА Регнум. В случае невозможности приспособления госуправления под решение задач добиться экономических целей не получится. Об этом 30 сентября в ходе Международного инвестиционного форума «Сочи-2016» заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Экономика

«Не могу не согласиться с тем, что для нас важно не только достигнуть целевых показателей в образовании, здравоохранении и других сферах жизни людей, но нужно поменять и всю систему государственного управления. Если мы её не сможем приспособить под решение задач, мы не сможем добиться своих целей», — сказал Медведев.

По его словам, российские власти рассчитывают на то, что «инвестиции будут продолжаться, частные инвесторы будут чувствовать себя защищёнными»: «Мы определились, куда мы идём? Да, ещё в начале 90-х: мы строим рыночную экономику, несмотря на то, что в Конституции написано, что мы являемся социальным государством».

Из этого «несмотря» следует, что Медведев убеждён в том, что являющееся азбучным для стран западной либеральной (рыночной) демократии начиная с 1920-х «социальное государство», то есть государство, возлагающее на себя значительные социальные обязательства, почему-то противоречит принципам рыночной экономики. В этом сегодня уверена только крайне маргинальная секта радикальных либералов — либертарианцев, отрицающих социальные обязательства государства и исповедующих социал-дарвинизм — философию выживания сильнейшего и отрицающего равенство прав и свобод всех граждан.

Напомним, Дмитрий Медведев выступил на Международном инвестиционном форуме «Сочи-2016». Глава правительства рассказал о планах правительства и социально-экономических целях государства на ближайшие годы.