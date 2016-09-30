Москва, 30 сентября, 2016, 13:57 — ИА Регнум. Анализ бронирования российскими туристами авиабилетов в Азию, проведённый экспертами онлайн-агентства путешествий tripstа, показал, что наиболее популярным азиатским направлением стал Бангкок, сообщает «АвиаПорт.Ru».

gojohn153 Лазурный берег Бали

Отмечается, что самым дешёвым перелётом в Азию стало путешествие из Москвы в Пекин. Билет «туда-обратно» гражданин приобрёл за 19 900 рублей, причём всего за день до вылета.

Самым дорогим перелётом стало путешествие из Южно-Сахалинска на остров Бали. Семья заплатила 332 тысячи рублей. Билеты экономкласса приобретены в авиакомпании Korean Air.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с начала 2016 года по август включительно в России на 8,7% упал объём пассажирских авиаперевозок. Это на 5,6 млн пассажиров меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.