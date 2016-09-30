Сочи, Краснодарский край, 30 сентября, 2016, 13:40 — ИА Регнум. Проблемы с дорогами должны решать совместно федеральное и региональное направление. Об этом 30 сентября в ходе Международного инвестиционного форума «Сочи-2016» заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Закон

«Жизнь с каждым годом становится динамичнее, автомобилей всё больше. С федеральными дорогами ситуация стала получше. Но проблем и здесь много: понятно, что по всей стране проблемы с дорогами решить сложно. Но двигаться надо и по федеральному, и по региональному направлению. Мы все в одной лодке и все отвечаем за состояние дорог», — сказал Медведев.

По его словам, российские власти начнут с крупных городов с населением более миллиона человек: «Здесь живёт треть жителей страны. Сосредоточимся на том, чтобы привести в порядок автотрассы в этих городах. Но одного ремонта мало: можно застрять в пробке. От того, как быстро приедет скорая, зависит жизнь. Развивать транспортную инфраструктуру надо будет развивать с перспективой на 10−15 лет».

Медведев подчеркнул, что число опасных аварийных участков должно уменьшиться «не менее чем в два раза»: «Что касается денег, то мы будем использовать средства федерального и регионального дорожных фондов. Хотел бы обратить внимание: деньги должны использоваться строго по назначению, и недопустимо, чтобы стоимость строительства километра дорог в соседних регионах отличалась в разы. Это коррупция!».

Напомним, Дмитрий Медведев выступил на Международном инвестиционном форуме «Сочи-2016». Глава правительства рассказал о планах правительства и социально-экономических целях государства на ближайшие годы.