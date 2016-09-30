Душанбе, 30 сентября, 2016, 13:40 — ИА Регнум. Выпустить банкноты достоинством 1000 сомони (8 тыс. рублей по текущему курсу) с изображением портрета президента страны Эмомали Рахмона предложил директор одного из филиалов Государственного унитарного предприятия «Таджиксугурт» Шариф Каримов в своей статье в газете «Таджикистан».

Kremlin.ru Эмомали Рахмон

По мнению автора этой инициативы, необходимо таким образом отметить заслуги президента перед народом.

«Накануне 25-летия независимости Таджикистана это было бы хорошим делом для нации, поскольку справедливый и умный глава является подарком Аллаха для нации», — подчеркнул Шариф Каримов.

Напомним, что таджикская национальная валюта сомони существует с 30 октября 2000 года (до того момента использовался таджикский рубль), на банкнотах изображены выдающиеся деятели культуры и искусства Таджикистана. Максимальный номинал на сегодня — 500 сомони.

Стоит также отметить, что в апреле 2015 года группа ученых предложила присвоить Эмомали Рахмону титул «Лидер нации». А в конце декабря того же года таджикский президент подписал закон о провозглашении себя «Лидером нации» для «укрепления основ конституционного строя Республики Таджикистан, национальной независимости и территориальной целостности Родины».