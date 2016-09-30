Москва, 30 сентября, 2016, 12:36 — ИА Регнум. Мандаты на минувших выборах были предметом политической конкуренции. Об этом 30 сентября в ходе Международного инвестиционного форума «Сочи-2016» заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

ИА REGNUM Госдума

«Россия голосовала за Госдуму, за законодательные собрания в регионах, губернаторов, мэров, местные органы. Это почти 40 тысяч мандатов, которые были предметом политической конкуренции», — сказал Медведев.

По его словам, «люди выбирали, как они хотели бы жить дальше, кому доверят страну на ближайшие годы»: «И результат — не только показатель политической стабильности, не только победа для «Единой России», но и большие возможности и огромная ответственность перед людьми, которые нас поддержали. Это карт-бланш на продолжение большой и тяжёлой работы по развитию страны».

Напомним, выборы в Госдуму состоялись 18 сентября 2016 года. «Единая Россия» заняла первое место и получила конституционное большинство в парламенте (343 мандата). Второе место заняла КПРФ (42 мандата), третье — ЛДПР (39 мандатов) и четвёртое — «Справедливая Россия» (23 мандата). Также по одному мандату получают «Родина» (в лице её лидера Алексея Журавлёва), «Гражданская платформа» (в лице её лидера Рифата Шайхутдинова) и самовыдвиженец Владислав Резник.