Новосибирск, 30 сентября, 2016, 12:56 — ИА Регнум. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал постановление о запрете строительства в лесных зонах города, сообщили ИА REGNUM в мэрии города. К такому решению главу муниципалитета подтолкнули представители общественности, которые ранее пожаловались на строительство в сосновом бору.

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О том, что в Заельцовском парке ведутся строительные работы, активисты общественного движения «Искалеченный Новосибирск» сообщали еще в середине сентября, опираясь на слова жителя города, который и наткнулся на «подозрительную деятельность в непосредственной близости от детской железной дороги».

Как оказалось, землю выкупила компания «Яус» (по словам Анатолия Локтя, договор о купле-продаже участка датирован 31 мая 2010 года). Но продавался участок для целей оздоровительного отдыха детей, когда-то на этом месте был пионерский лагерь. Но несколько лет назад восемь гектаров перешли в частную собственность. Участок был размежеван под строительство индивидуальных жилых домов. По периметру появился железный забор, начали строить дорогу и проезды, проводить коммуникации к земельным участкам, которые выставили на продажу.

Участком под дороги и проезды, на которых ведется строительство, владеет компания «Сосны».В 2016 году там начались активные работы, в том числе вырубка деревьев и прокладка коммуникаций. Но, по данным мэрии Новосибирска, работы по установке ограждения и прокладке сетей канализации, которые осуществлялись на участке, проводились без оформленных разрешений. И, как заявляют в «Искалеченном Новосибирске», 14 сентября 2016 года был составлен протокол об административном правонарушении в связи с этим.

«Застройщик обращался за разрешениями на снос зеленых насаждений трижды, два разрешения на вырубку сотни деревьев были получены, а разрешения на вырубку еще сотни деревьев не было получено, поскольку застройщик еще не оплатил их восстановительную стоимость (почти 1,8 миллиона рублей). Однако, по словам рабочих, вырублено было примерно 200 деревьев», — отмечают представили общественности.

«Стройка в Заельцовском бору, вызвавшая большой общественный резонанс, приостановлена», — заявил журналистам 29 сентября Анатолий Локоть, подчеркнув, что в этой ситуации городские власти использовали административный ресурс, чтобы остановить дальнейшую вырубку леса.

«В нашем городе немало примеров, когда без всяких разрешений и подписей начинается строительство объектов, ведется вырубка деревьев. Каждый такой случай больно отражается на экологии Новосибирска, ведь лес — это «легкие города». Я поставил задачу департаменту строительства и архитектуры мэрии промониторить ситуацию, посмотреть все участки, на которых ведется застройка, и проверить законность проводимых работ», — заявил градоначальник, отметив, что также дал распоряжение внести изменения в правила землепользования и застройки, которые будут не просто ограничивать, а запрещать коттеджное строительство в лесах, которые принадлежат городу Новосибирску.

«Пока эти изменения не вступили в силу, со своей стороны я подписал постановление о запрете строительства в лесных зонах города, — подчеркнул Локоть. — Согласно этому документу, теперь запрещено переводить лесные территории в зоны, на которых разрешена застройка. Даже если земля будет выделяться для размещения детских лагерей, санаториев, баз отдыха, перевести ее под строительство частных домов будет невозможно. Тем самым мы защищаем рекреационные зоны Новосибирска, в частности, Заельцовский и Сосновый боры. В городе не так много таких территорий, и нам необходимо не просто их сохранять, а развивать».