Ростов-на-Дону, 30 сентября, 2016, 12:32 — ИА Регнум.



Зинаида Серебрякова. Зеленя осенью

В Ростовской области земледельцы продолжают работать на перспективу и закладывают будущий урожай. Озимыми культурами уже засеяно более 50% от запланированных площадей — более 1 млн 146 тыс. гектаров. Об этом ИА REGNUM 30 сентября сообщили в управлении по информационной политике региона.

В график работ аграриев южных районов Дона вмешалась непогода, из-за дождей приходится приостанавливать выходы в поля. Что касается северных районов, то некоторые их них план сева уже выполнили.

Между тем, в регионе продолжается сбор поздних зерновых, технических, овощебахчевых культур и картофеля. Поздние зерновые убраны с площади 167 тыс. гектаров (45% от общей площади), валовой сбор составил 460 тыс. тонн при средней урожайности 27,3 ц/га.

Масличные культуры убраны на площади 495 тыс. гектаров. Намолот составил 704 тыс. тонн маслосемян при средней урожайности в 14,2 ц/га. Овощей собрано почти 410 тыс. тонн. Завершается сбор картофеля, урожай клубней превышает 326 тыс. тонн.

Напомним, что Ростовская область в этом году планирует побить рекорд и собрать 11,5 млн тонн зерна, включая поздние зерновые культуры. В закрома уже отгружено более 10,5 млн тонн ранних зерновых культур. Останавливаться на достигнутом хлеборобы не собираются. Нарастить урожай можно, в том числе, за счет увеличения площади посевов. Так, озимыми культурами планируется засеять до 2,4 млн га, а к 2020 году — до 2,5 млн га.

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Отметим, что непогода сопровождает донских земледельцев с начала уборочной страды. Сначала ливни побили 200 тыс. гектаров хлеба, а затем внесли коррективы в график жатвы.

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