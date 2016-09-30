Сочи, Краснодарский край, 30 сентября, 2016, 12:08 — ИА Регнум. В 2017 году цена на нефть будет где-то 55 долларов за баррель. Цена 55−60 долларов за баррель будет держаться. Об этом сегодня, 30 сентября, заявил председатель правления Сбербанка России Герман Греф на Международном инвестиционном форуме «Сочи-2016».

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«Точнее — в горизонте между 50 с небольшим и 60 с небольшим. Будем надеется, что так и будет развиваться ситуация. Хотя цена на нефть очень подвержена колебаниям в зависимости от разных факторов», — уточнил Греф.

«Конечно, большие сомнения по поводу эффективного механизмах исполнения соглашений ОПЕК. Что касается прогноза, мы ориентируемся на сценарий, который готовят лучшие консалтинговые компании в мире, и их прогноз такой, что цена будет подрастать», — сказал глава Сбербанка.

Напомним ОПЕК на встрече в Алжире 28 сентября согласовали ограничение добычи в диапазоне 32,5−33 миллиона баррелей нефти в сутки, лимиты для каждой страны планируется определить на официальном министерском заседании картеля 30 ноября в Вене.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября-1 октября в Сочи проходит Международный инвестиционный форум. Всего в программе 27 различных мероприятий. Основная тема форума — новое качество государственного управления: проекты для роста, проекты для жизни. В форуме принимают участие более 700 руководителей российских и зарубежных компаний. Поступило более 800 заявок от СМИ из 32 стран мира.