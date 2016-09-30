Санкт-Петербург, 30 сентября, 2016, 12:03 — ИА Регнум. У Дома дружбы народов Ленинградской области появился постоянный адрес — учреждение разместилось в летнем Таврическом дворце Санкт-Петербурга, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

lenobl.ru Открытие Дома дружбы в Ленобласти

Площадка объединила 11 национальных и культурных представительств, среди которых Ленинградская марийская национально-культурная автономия «Ший корно», российско-белорусский Фонд «Белые Росы», украинская и узбекская диаспоры, объединения татар и чувашей, дагестанцев и чеченцев, коми и коренных народов Ленинградской области (водь, ижора, вепсы, ингерманландские финны).

В новом здании предоставлены помещения для областных национально-культурных автономий и национальных общественных объединений.

Каждое из представительств будет проводить на базе Дома дружбы выставки, занятия по обучению родным языкам, знакомить гостей с национальной музыкой, традициями и промыслами.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на церемонии открытия Дома дружбы назвал это событие историческим: «Трудно говорить о развитии деятельности учреждения, когда у него нет своего места. Теперь все условия для работы созданы. Наконец, межнациональные отношения получили хороший фундамент для дальнейшего прогресса».

Глава 47-го региона гарантировал, что в следующем году конференц-зал Дома дружбы будет оборудован современным мультимедийным оборудованием, что поможет увеличить количество участников межрегиональных и международных мероприятий и переговоров. На оснащение учреждения планируется выделить порядка 50 млн рублей.

Дом дружбы Ленинградской области — государственное бюджетное учреждение. Тесно сотрудничает почти с 40 национально-культурными общественными организациями, реализует более десятка просветительских проектов на территории региона.

Дом дружбы реализует 13 самостоятельных проектов, является участником проекта «Библиотечная столица» (в рамках государственной программы «Развитие культуры в Ленинградской области»).