Киев, 30 сентября, 2016, 11:57 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Сергей Лещенко считает, что на Украине в недалёком будущем будут легализованы однополые браки. Это — вопрос времени, сообщил украинский парламентарий в интервью Reed Media.

geralt Однополая любовь

«Конечно, в Украине это произойдет. Вопрос только в том, когда», — сказал Лещенко.

Украинский депутат пояснил, что легализация однополых браков может быть выдвинута в качестве условия евроинтеграции. Не факт, что вопрос решится уже в следующем году.

«Возможно, нынешняя Рада так и не примет этот закон, но следующая — точно. Если, конечно, сохранится ориентация на Европейский союз», — отметил Лещенко.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре украинский киноактёр, основатель и ведущий «Студии 95-й квартал» Владимир Зеленский на международном фестивале пошутил, что Украина ведёт себя как актриса из порнофильма, готовая «принять в любом количестве с любой стороны». «Это шутка о поступках наших вершителей, нашей власти, не о людях и не о нашей стране», — пояснил он.