Ростов-на-Дону, 30 сентября, 2016, 11:30 — ИА Регнум. Матч девятого тура чемпионата России по футболу футболисты «Ростова» проведут дома. На стадионе «Олимп-2» желто-синие примут столичный ЦСКА. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе донской команды, встречу было решено провести на 2,5 часа раньше.

vk.com/fcrostov Матч «Ростов» — ЦСКА в сезоне 2015/16

Так, 2 октября болельщиков ждут не к 21:30, а к 19:00.

Напомним, что ФК «Ростов» уже принимал на своём поле дружину Леонида Слуцкого. Тогда на табло высветился итоговый счет — 2:0 в пользу желто-синих. Победа в матче принесла команде, которую тренировал Курбан Бердыев, лидерство в турнирной таблице.

А пока ростовская команда, которую тренирует Дмитрий Кириченко, готовится к встрече с «армейцами», на просторах всемирной паутины активно обсуждается второй матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. 28 сентября «Ростов» принимал ПСВ (Нидерланды). Игра завершилась вничью — 2:2.

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