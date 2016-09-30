Новосибирск, 30 сентября, 2016, 12:11 — ИА Регнум. Новосибирские власти в последнее время активно развивают и рекламируют туристический потенциал региона. По их мнению, въездной туризм (или инкаминг) может стать сильной точкой роста экономики области. Еще летом губернатор региона Владимир Городецкий заявил, что областные власти намерены «настоятельно доказывать» необходимость 72-часового безвизового режима для международного аэропорта «Толмачево» (предложение о введении 72-часового безвизового режима для иностранных граждан, прибывающих в Россию воздушным транспортом, Новосибирская область внесла в правительство страны еще в 2015 году).

turizm.nso.ru Новосибирская область может «выжить» за счет туристов из соседних регионов

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Глава региона считает, что такой режим даст дополнительный импульс развитию туризма как в целом стране, так и Новосибирской области.

Новосибирские власти планируют привлечь туристов в регион за счет внутреннего и въездного туризма (в области запущен инновационный медико-технологический центр — Медицинский технопарк), речного туризма (организована историческая речная экскурсия по Оби), автобусных туров (в Сузун на культурно-исторический объект «Сузунский медеплавильный завод и монетный двор»), делового туризма (Академгородок, Технопарк, Биотехнопарк, Медтехнопарк, Новосибирский государственный университет, Промышленно-логистический парк, «Новосибирск Экспоцентр») и других.

Как заявили ИА REGNUM в Законодательном собрании региона, туристическая привлекательность Новосибирской области в последние годы значительно повысилась. Об этом свидетельствует значительный рост числа туристов, приезжающих в регион из других областей страны, стран ближнего и дальнего зарубежья.

По данным сервиса Momondo, спрос иностранцев на поездки в Новосибирск в июне-августе 2016 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 25%. В столицу Сибири едут жители Германии, США, Швеции, Дании и Чехии.

А по данным начальника управления маркетинга региона, внешнеэкономической деятельности и туризма министерства экономического развития Анастасии Ивашиной, за восемь месяцев 2016 года в Новосибирскую область прибыло почти 450 тысяч иностранных граждан, что на 16% выше аналогичных показателей прошлого года. «В регионе предлагаются разные виды туризма — культурно-познавательный, социальный, детский, медицинский, активный отдых и так далее», — отметила Анастасия Ивашина.

Среди стран, граждане которых наиболее часто посещают область с деловыми и туристическими целями, помимо уже названных, можно отметить Казахстан, Китай, Великобританию. В частности, существенно увеличилось количество китайских туристов — в 2015 году Новосибирскую область посетило почти 7,5 тыс. граждан этой страны.

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Летом постановлением правительства РФ были внесены изменения в федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011−2018 годы)», Новосибирская область вошла в число 17 регионов России, в которых, согласно документу, будут созданы новые туристические кластеры.

В то же время, доцент кафедры корпоративного управления и финансов Новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ) Елена Разомасова заявила ИА REGNUM, что в сегодняшних непростых экономических условиях внимание в туристической отрасли Новосибирской области лучше сконцентрировать на туристах из соседних регионов, именно они могут помочь новосибирцам «выжить».

«Здесь нужно смотреть на структуру нашего регионального валового внутреннего продукта. То есть чем вообще сегодня занимается Новосибирская область. Если говорить о преимуществах, то преимущество Новосибирской области — ее географическое расположение. Мы находимся на пересечении транспортных путей, и от нас очень близко находятся промышленные центры, такие как Кемеровская область, те же Томская и Омская области. Жители Новосибирской области в сложной экономической ситуации могут выжить за счет того, что мы будем развивать именно те отраслевые сегменты, которые будут интересны для наших соседей. Понятно, что с Центрального федерального округа к нам вряд ли кто поедет приобретать товары и услуги — это надо понимать. Но к нам с удовольствием поедут и едут представители наших соседних регионов: Алтайский край, Кемеровская область и так далее», — отметила Разомасова. Она добавила, что, если говорить о развитии экономической внутренней ситуации области, то лучше более активно запускать те отрасли (хотя они и сейчас действуют, но их нужно активизировать), которые можно использовать для прироста валового регионального продукта.

«Это розничная торговля, это услуги, несмотря на то, что они у нас преобладают в структуре, надо не пожинать лавры, не успокаиваться, а еще больше их развивать. Мы промышленность развиваем, конечно, она у нас примерно 20% составляет, но наши промышленные предприятия не смогут привлечь соседей по федеральному округу, которые смогут оставить деньги на территории Новосибирской области. Преимущество региона — это все-таки, как я считаю, культурно-развлекательные центры. Если мы будем держать эту марку и всячески стимулировать предприятия, которые работают в этом сегменте, за счет этого мы можем еще очень долго продержаться», — считает эксперт.

При этом, экономист отмечает, что сегодня «нормально» стимулируются только те отрасли, которые находятся в федеральном ведомстве, а те, которые основаны на частной, предпринимательской инициативе, они, по словам Елены Разомасовой, «естественно выживают за счет личной активности или личного предпринимательского потенциала этих собственников».

«В этом плане хотелось бы, чтобы на них наше правительство тоже обратило внимание. То есть у нас сейчас, как мне кажется, по статистике больше идет поддержка именно производств и промышленных предприятий. Если говорить все-таки о преимуществах, то к нам приезжают соседи именно за услугами торговли и в развлекательные центры. Поэтому помогать промышленникам и производственным предприятиям надо, но нужно не забывать и о торговле, и об услугах. За счет этого Новосибирская область может себя позиционировать как развлекательный, культурный и торговый центр для наших ближайших соседей. Сейчас я считаю, что нам в стратегическом смысле надо опереться на наших ближайших соседей, то есть на жителей Сибири, те города, которые до сих пор воспринимают Новосибирск как столицу Сибири. Жители Сибирского федерального округа в общей массе не могут себе позволить по уровню доходов на душу населения дальние поездки, какие-то долгосрочные туристические развлечения, и вот в этом смысле рекламировать Новосибирск как центр культурный, досуговый, торговый нужно более активно в этих регионах», — подчеркнула эксперт.

По официальным данным, туристско-рекреационный комплекс Новосибирской области составляет сегодня 209 гостиниц, 32 санаторно-курортных организаций, 65 баз отдыха, 80 детских оздоровительных лагерей, 49 музеев, 29 театров, включает планетарий, зоопарк, детскую железную дорогу, 11 горнолыжных комплексов. В области насчитывается 2218 памятников истории и культуры, 25 заказников и 54 памятника природы. В Новосибирской области функционируют 12 охотничьих баз и десять баз и домиков рыбака.

В 2015 году объем валового регионального продукта Новосибирской области составил около 957 млрд рублей. Индекс промышленного производства в 2015 году к уровню 2014 года был равен 100,8%. Общий внешнеторговый оборот товаров — около $2,7 млрд.