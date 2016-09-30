Усть-Луга, Ленинградская область, 30 сентября, 2016, 11:01 — ИА Регнум. Объекты морского торгового порта Усть-Луга (Ленинградская область), построенные в 2013 году в рамках подпрограммы «Морской транспорт» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010−2020 гг.)» до настоящего времени не эксплуатируются. Об этом сегодня, 29 сентября, сообщили в Счетной палате РФ.

Грузовой порт

Коллегия Счетной палаты под председательством Татьяны Голиковой рассмотрела отчет о результатах проверки использования бюджетных ассигнований, направленных в 2015 году и истекшем периоде 2016 года на реализацию мероприятий подпрограммы «Морской транспорт».

Как отмечается, простой объектов Усть-Луги происходит, в том числе, по причине отсутствия сформированной акватории базы обеспечивающего флота южного района порта. Для создания такой акватории были необходимы дноуглубительные работы.

Они проводились ООО «Северная дноуглубительная компания» с 2008 года по госконтракту с ФГУП «Росморпорт».

«В 2015—2016 гг. работы так и не были завершены, ООО «Северная дноуглубительная компания» признано банкротом. В настоящее время ФГУП «Росмортпорт» в судебном порядке пытается взыскать суммы просроченной дебиторской задолженности в размере 76,9 млн руб.», — рассказал на коллегии СП РФ директор департамента по экспертно-аналитической и контрольной деятельности в области расходов федерального бюджета на топливно-энергетический комплекс, транспорт, дорожное хозяйство (дорожные фонды) Олег Чернявский.

В ходе проверки Счетной палаты было установлено, что «Росморпорт» по госконтракту с ОАО «ПСТ» от 2012 года стоимостью 1,6 млрд рублей на строительство объекта «База обеспечивающего флота в МТП Усть-Луга» не принял меры по обеспечению исполнения обязательств подрядчика.

«Так, подрядчику был выплачен аванс в размере 490,2 млн руб., однако, в установленное время работы по строительству объекта не завершены. При этом срок действия банковской гарантии, предоставленной в обеспечение исполнения ОАО «ПСТ» принятых на себя обязательств, истек», — сообщает Счетная палата РФ. Несмотря на срыв контракта, обращение взыскания на исполнителя не производилось.

По состоянию на 1 июня 2016 г. сумма дебиторской задолженности по данному госконтракту составила 118,7 млн руб.

Счетная палата решила направить представления об устранении нарушений в Росморречфлот, ФГУП «Росморпорт», ФКУ «Дирекция госзаказчика», а также информационное письмо в правительство России и обращение в Генпрокуратуру.

Напомним, порт Усть-Луга в Кингисеппском районе Ленобласти по грузообороту находится на втором месте в РФ после порта Новороссийск. В 2015 году Усть-Луга обработала 87,8 млн тонн различных грузов, в том числе 22,5 тыс. автомобилей.

В 2015 году порт в Ленинградской области стал лидером по объёмам перевалки грузов среди морских гаваней восточного побережья Балтийского моря. По расчетам руководства порта, грузооборот Усть-Луги в 2016 году вырастет на 13,6%, до 100 млн тонн.