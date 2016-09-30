Екатеринбург, 30 сентября, 2016, 10:45 — ИА Регнум. В Екатеринбурге загорелась здание расположенного на проспекте Космонавтов Доме культуры им. Лаврова. Сигнал в спасательную службу города поступил около 10:00 по местному времени.

skeeze Огонь. Пожар

На место выехало 17 единиц техники и 99 спасателей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

Площадь возгорания составила около 100 квадратных метров, а из здания было эвакуировано порядка 200 человек. На данный момент огонь потушен и ведётся проливка конструкций, а пострадавших в результате пожара нет, уточнили в пресс-службе ведомства.

По словам очевидцев, в результате пожара пострадало дорогостоящее оборудование здания. По их мнению, приблизительный ущерб может составить более трёх миллионов рублей. Также в результате тушения огня от воды могла пострадать электрическая осветительная и звукоусиливающая аппаратура, сообщают очевидцы.

«На данный момент нет точной информации о полученном ущербе. Более точно будет известно после того как оборудование будет просушено и проверено на исправность», — сообщила пресс-секретарь ДК Лаврова Виктория Костяновская.