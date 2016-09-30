Власти Москвы выставили на торги 8 проектов ТПУ
Москва, 30 сентября, 2016, 10:43 — ИА Регнум. В Москве объявили о проведении открытых конкурсов на право реализации девелоперских проектов по строительству 8 транспортно-пересадочных узлов (ТПУ). Как сообщает пресс-служба департамента города по конкурентной политике столицы, вскрытие заявок состоится 16 ноября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Будут определены застройщики ТПУ «Дмитровская», «Пятницкое шоссе», «Павелецкая», «Ховрино», «Фонвизинская», «Тропарево», «Парк Победы» и «Технопарк».
Также определена начальная цена договоров: для реализации проекта ТПУ «Павелецкая» составляет 29,2 млн рублей, для ТПУ «Дмитровская» — 74,6 млн рублей, для ТПУ «Ховрино» — 24,8 млн рублей, для ТПУ «Пятницкое шоссе» — 19,9 млн рублей, для ТПУ «Фонвизинская» — 70,7 млн рублей, для ТПУ «Парк Победы» — 77,8 млн рублей, для ТПУ «Технопарк» — 38,58 млн рублей, для ТПУ «Тропарево» — 34,56 млн рублей.
Напомним, ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительству Марат Хуснуллин заявил, что до конца 2016 года в Москвы выставят на торги порядка 20 ТПУ.