Москва, 30 сентября, 2016, 10:43 — ИА Регнум. В Москве объявили о проведении открытых конкурсов на право реализации девелоперских проектов по строительству 8 транспортно-пересадочных узлов (ТПУ). Как сообщает пресс-служба департамента города по конкурентной политике столицы, вскрытие заявок состоится 16 ноября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Джон Ричи. Аукцион. 1875

Будут определены застройщики ТПУ «Дмитровская», «Пятницкое шоссе», «Павелецкая», «Ховрино», «Фонвизинская», «Тропарево», «Парк Победы» и «Технопарк».

Также определена начальная цена договоров: для реализации проекта ТПУ «Павелецкая» составляет 29,2 млн рублей, для ТПУ «Дмитровская» — 74,6 млн рублей, для ТПУ «Ховрино» — 24,8 млн рублей, для ТПУ «Пятницкое шоссе» — 19,9 млн рублей, для ТПУ «Фонвизинская» — 70,7 млн рублей, для ТПУ «Парк Победы» — 77,8 млн рублей, для ТПУ «Технопарк» — 38,58 млн рублей, для ТПУ «Тропарево» — 34,56 млн рублей.

Напомним, ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительству Марат Хуснуллин заявил, что до конца 2016 года в Москвы выставят на торги порядка 20 ТПУ.