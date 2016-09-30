Хабаровск, 30 сентября, 2016, 10:40 — ИА Регнум. В ПОЭЗ Советская Гавань люди бросают квартиры и уезжают, в краевой столице предприниматели распродают бизнес, в Свободном порту Ванино рынок увешан баннерами «Сдам в аренду» или «Продам», сообщает корреспондент ИА REGNUM. Вместе с тем дальневосточная столица готовится ко II Всероссийской конференции «Демографическое развитие Дальнего Востока». Эксперты обвиняют чиновников в неэффективности.

gamer.ru Лабиринт

Конференция пройдет 18−19 октября. Оргкомитет в правительстве региона уже приступил к подготовке.

«Запланировано семь экспертных сессий. В том числе в рамках Концепции демографической политики Дальнего Востока на период до 2030 года будут представлены модели опережающего развития. Эксперты обсудят ряд дополнительных мер по демографическому развитию территории, пилотные программы опережающего демографического развития, меры поддержки молодых семей с детьми, вопросы привлечения кадров в регион. Главы дальневосточных субъектов расскажут о том, как работают демографические программы на их территориях», — рассказали корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

Помогут ли долгие обсуждение качественному решению демографической проблемы Дальнего Востока? В публикациях региональных СМИ проскальзывает плохо скрываемый скепсис.

Так, интернет-издание «Люди ДВ» пишет: «Обсуждение не поможет реальным проблемам региона, которые и порождают негативную демографическую обстановку. А как это обычно бывает, дальше слов наши эксперты и чиновники не заходят».

На портале объявлений «Авито» в последнее время шквал объявлений от представителей малого бизнеса Хабаровского края. Все они словно писаны под копирку: «В связи со срочным отъездом продам высокодоходный бизнес». В некоторых объявлениях пишут: «Возможен обмен на автомобиль». Продается все: от салонов красоты, фитнес-клубов, магазинов до мини-пекарен и кафе.

В Советско-Гаванском районе бьют тревогу энергетики: местное население побило все рекорды по долгам за уже потребленную электроэнергию. По данным начальника местного филиала ПАО «ДЭК» — «Хабаровскэнергосбыт» Александра Стародубова, одной из основных причин является то, что люди, не имея возможности продать свои квартиры, попросту запирают их на ключ и уезжают. Фактически — бросают жилье и отбывают в другие регионы в поисках лучшей жизни. ОДН при этом никто не оплачивает. Еще одна, также весьма распространенная причина — видя в квитанции, что сумма ОДН в несколько раз превышает индивидуальное потребление, люди просто ОДН не платят.

«Сложная социально-экономическая ситуация — одна из главных причин неплатежей», — считают энергетики.

Уезжают люди и из соседнего Ванинского района. На местном рынке, построенном всего каких-то 8 лет назад, огромное количество пустых помещений. На многих вывески: «Продается» или «Сдается в аренду». Но ни покупатели, ни арендаторы не просматриваются даже на горизонте.

Читайте также: «Доходы населения в Хабаровском крае снизились на 6,3%»

Причины все ухудшающейся демографии Дальнего Востока и Хабаровского края объясняет политолог.

«А вы просто посмотрите на результаты выборов, — предлагает доктор политических наук, профессор Илдус Ярулин. — Это неверие населения в программы развития Дальнего Востока. И у них есть для этого все основания».

Читайте также: «Галушка получил орден за неэффективно потраченные 33 млрд рублей на ДФО?»

Эксперт высказал мнение о нынешней ситуации в ДФО, акцентируя, что чиновники создают совершенно «нерабочие» программы, которые зачастую не имеют механизма реализации.

«Чиновники не имеют никаких реальных цифр — их нет. Они увидели, что в этом месяце рождаемость выросла, и бодро рапортуют «наверх» об успехах. А сколько умерло, уехало? Чиновники, отвечающие за реализацию программ по развитию Дальнего Востока, тот же министр Галушка, другие, они предлагают завозить на Дальний Восток переселенцев с Кавказа. Куда? Зачем? Где они будут работать? На заводах и фабриках, которых нет? К нам с Кавказа приедут высококвалифицированные токари, фрезеровщики? Во-первых, их там нет, а те, что есть, и у себя дома трудоустроены. Другой вопрос — а что делать с коренным населением? Про него-то чиновники забыли напрочь. Даже министр образования Хабаровского края Алла Кузнецова сетует: «Уезжают лучшие выпускники, с самыми высокими результатами ЕГЭ. Уезжают и не возвращаются». Правильно. А куда им возвращаться? А за детьми уезжают и родители. Я не видел ни одной, обоснованной чиновниками, программы действий — реальной. Им лишь бы президенту доложить. Сколько нам нужно мигрантов? Или, может быть, поднять то, что есть, силами местного населения? Местных, тех, кто здесь родился и вырос, трудоустроить и создать для них нормальные условия жизни? Есть еще один момент. Я очень хорошо знаю кавказские регионы. Если чиновники все же добьются переселения на Дальний Восток тамошних жителей, в чем я очень сомневаюсь, то сюда приедет качественно другое население, с совершенно другим менталитетом. Они не пойдут ни на какие стройки. Они приедут на рыбу, икру. А там свои есть. Будут конфликты. Еще они захотят заниматься торговлей. И что это даст в плане развития региона? Третий момент. Власти южных регионов будут отправлять на Дальний Восток контингент, который им самим там не нужен. Как следствие — ухудшится криминальная обстановка. Но чиновники ничего этого не просчитывают. Нет анализа грамотного никакого. Просто посмотрите: кто едет на путину? Едут беженцы с Украины и наши, российские бомжи. Бизнес выбирает контингент подешевле и побезропотней. А местные, получается, никому не нужны, — убежден Илдус Ярулин.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле текущего года правительство РФ признало программу развития Дальнего Востока «самой провальной» из всех государственных программ. Хабаровский политолог, профессор Валерий Чудесов уточнил: «Это уже четвертая по счету провальная программа по развитию региона. Программы не удалось реализовать ни при Ельцине, ни при Путине по одной простой причине: у ответственных за программы нет и не было четкого плана и цели».