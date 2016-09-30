Сочи, Краснодарский край, 30 сентября, 2016, 10:29 — ИА Регнум. Россия озвучит свое предложение по ограничению добычи нефти после окончательного решения ОПЕК. Об этом сегодня, 30 сентября, заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак на Международном инвестиционном форуме «Сочи-2016».

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«После того, как у нас будет сформировано окончательное предложение от ОПЕК. Как вы знаете, в течение октября — ноября они будут продолжать вырабатывать конкретные параметры своего предложения», — пояснил Новак.

Напомним, 28 сентября 2016 года на встрече в Алжире страны-члены Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) приняли решение заморозить добычу нефти на уровне в 32,5 млн баррелей в сутки с ноября.

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Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября-1 октября в Сочи проходит Международный инвестиционный форум. Форум «Сочи» — это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала России, региональных аспектов мировой экономики, взаимодействия и укрепления связей между иностранными и российскими представителями бизнеса, экспертного и медиа-сообщества.