Сочи, Краснодарский край, 30 сентября, 2016, 10:27 — ИА Регнум. МЭР отрицательно относится к идее сбора с безработных на пользование социальной инфраструктурой. Об этом заявил замглавы министерства Олег Фомичев, отвечая на вопросы журналистов.

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«Мы, честно говоря, отрицательно относимся (к так называемому налогу на тунеядство)», — сказал Фомичев.

При этом он отметил, что МЭР не видел последнюю версию этого законопроекта, одна из версий обсуждалась около года назад.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, о том, что в правительстве РФ разработан законопроект о введении платежа для трудоспособных граждан, официально не зарегистрированных на работе, сообщила 28 сентября в Совфеде вице-премьер Ольга Голодец. Вид платежа пока не обсуждался, отметила она. «На сегодняшний день есть проект закона, который инициативно предлагает уплату определенного платежа… именно в бюджет субъекта РФ от трудоспособного населения, которое не относится к льготным категориям», — сообщила Голодец.

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Эксперты выступили против инициативы.

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«Налог на тунеядство может составить более 10 тыс. рублей»

Позже пресс-служба Гололец опровергла подготовку законопроекта. «Ни в правительстве, ни в Минтруде не ведется разработка каких-либо законопроектов, которые бы предполагали введение платной медицинской помощи для неработающих граждан. Медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается всем гражданам бесплатно», — отметили в пресс-службе.