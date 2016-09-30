Сочи, Краснодарский край, 30 сентября, 2016, 10:04 — ИА Регнум. Реализацию майских указов президента в части роста зарплат бюджетников стоит отложить. Об этом сегодня, 30 сентября, заявил глава совета фонда Центра стратегических разработок и экс-министр финансов Алексей Кудрин в рамках Международного инвестиционного форума на деловом завтраке Сбербанка «Бюджетный пирог: как его разрезать лучше».

Afedin Алексей Кудрин

«Я бы сегодня сделал более длительный срок на выполнение этих указов, отложил, чтобы более оптимально выполнять в условиях сжатого бюджета эти обязательства. Эти цели нужно оставить на более долгосрочный период, но сейчас с учетом того, что у нас экономика падала и рост доходов не будет таким быстрым, нужно наращивать зарплату только по мере наращивания доходов», — сказал Кудрин.

По его словам, если стоимость рабочей силы в бюджетной сфере будет наращиваться, то возникнут перекосы в реальном секторе, в котором зарплаты не будут расти такими высокими темпами.

Напомним, майские указы — серия указов, подписанных Владимиром Путиным 7 мая 2012 года, в день его вступления в должность президента РФ. Выполнение большей части задач, поставленных указами, должно быть завершено к 2018 году. Майские указы призваны решить широкий круг проблем в социальной сфере, в частности в здравоохранении и образовании.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 сентября — 2 октября в Сочи проходит Международный инвестиционный форум. Форум «Сочи» — это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала России, региональных аспектов мировой экономики, взаимодействия и укрепления связей между иностранными и российскими представителями бизнеса, экспертного и медиасообщества.