Сочи, Краснодарский край, 30 сентября, 2016, 09:58 — ИА Регнум. Минфин России ставит задачу увеличить доходы федерального бюджета за счет налогов, сообщил глава министерства Антон Силуанов. Министерство рассчитывает улучшить администрирование налогов и не обещает серьезного увеличения налоговой нагрузки.

ИА REGNUM Налог

«В 2017 году ставим себе задачу улучшения администрирования страховых взносов и таможенных сборов и налогов», — сообщил Силуанов на деловом завтраке Сбербанка в рамках Международного инвестиционного форума в Сочи.

«Каких-то других серьезных изменений по сравнению с текущим уровнем налоговых изъятий не планируется», — заверил он.

По данным Силуанова, в 2016 году возросла собираемость алкогольных акцизов, они выросли почти на 30%.