Грозный, 30 сентября, 2016, 08:27 — ИА Регнум. Два блиндажа, принадлежавшие боевикам, были обнаружены силовиками в ходе оперативно-разыскных мероприятий на территории Чечни и Ингушетии. Один из схронов находился в Сунженском районе, другой — в Назрановском, сообщили ИА REGNUM 30 сентября в пресс-службе главного управления МВД по Северо-Кавказского федеральному округу.

caucasianart.ru Кавказские горы. Чечня

В блиндажах были найдены автоматные патроны и граната, оборудование для подрывных устройств, газовые баллоны. Кроме того, здесь же находились камуфлированное обмундирование, медикаменты и религиозная литература. Обнаруженные укрытия боевиков вместе с содержимым были уничтожены методом подрыва.

В правоохранительном ведомстве обладают информацией, что блиндажи принадлежали участникам бандгруппы, которые находятся в федеральном розыске за участие в незаконном вооруженном формировании и посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

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В Дагестане обнаружено два схрона с оружием, принадлежавшие убитым боевикам

Отметим, что схроны с боеприпасами на Северном Кавказе сотрудники правоохраны продолжают обнаруживать и обезвреживать регулярно. Так, в мае текущего года крупный арсенал вооружения и боеприпасов был обнаружен на территории Назрановского района Ингушетии. Два тайника были вскрыты на центральном кладбище села Экажево, еще пять в лесу, прилегающем к населенному пункту. Принадлежали они, по данным МВД, бандгруппе, связанной с запрещенной в России террористической организацией ИГИЛ.

31 августа в селе Гимры Унцукульского района Дагестана был найден схрон с оружием. Тайник был оборудован на приусадебном участке, который принадлежал убитому ранее боевику. В нем находилось 12 выстрелов к гранатомету, восемь минометных мин и большое количество компонентов для изготовления самодельных взрывных устройств.