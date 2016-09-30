Тбилиси, 30 сентября, 2016, 08:12 — ИА Регнум. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который мечтает вернуться на родину после парламентских выборов, может попасть в «удобную тюремную камеру». Об этом, как передает Sputnik, заявил бывший премьер-министр страны Бидзина Иванишвили.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Михаил Саакашвили

«Этот «вождь» (Саакашвили) проповедует из Украины, а его супруга копает какие-то тоннели, — сказал бывший премьер-министр. — Мы уже не далеки от Европы в плане системы по исполнению наказаний».

При этом Иванишвили с иронией добавил, что власти Грузии не позволят Саакашвили жить в «темнице и в тоннеле».

«У нас хорошие, исправные камеры, — говорит он. — Его (Саакашвили) ждет хорошая камера».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, политик Михаил Саакашвили покинул Грузию в ноябре 2013 года после вступления в должность нового президента страны Георгия Маргвелашвили. В Грузии экс-президенту предъявлены обвинения по нескольким уголовным делам, он был объявлен во внутригосударственный розыск.