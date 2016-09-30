Вашингтон, 30 сентября, 2016, 07:33 — ИА Регнум. Госсекретарь США Джон Керри в ходе выступления на форуме Washington Ideas заявил, что Москва и Вашингтон находятся «на пороге приостановки сотрудничества» в Сирии, сообщает Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Альтернатива за спиной

По его словам, эта дискуссия иррациональна в контексте бомбардировок, происходящих в Сирии. «Мы будем искать другие альтернативы», — заявил Керри, отвечая на вопрос, намерены ли США «дать России еще один шанс» в реализации соглашений от 9 сентября.

Какие альтернативы имеются в виду, Керри не уточнил. Он также заявил об «огромном недоверии», которое существует между Россией и США. Его причиной стали обязательства США по разделению бойцов «умеренной» сирийской оппозиции от боевиков и борьбе с террористическими группировками «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Москва считает, что Вашингтон использует боевиков против президента Сирии Башара Асада, и не верит США, уточнил Керри.

Ранее президент США Барак Обама и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Сирии и на Украине. Лидеры стран считают, что особая ответственность за прекращение огня в Сирии и организация доступа для гумпомощи ООН лежит на России и президенте Сирии Башаре Асаде.