Москва, 30 сентября, 2016, 05:56 — ИА Регнум. Роспотребнадзор выступил с инициативой о запрете рекламы на телевидении безалкогольных напитков, производимых пивными компаниями. Соответствующий вопрос обсуждался на прошлой неделе в ходе совещания Роспортребнадзора с Федеральной антимонопольной службой, пишет 30 сентября газета «Известия».

lentaregion.ru Пиво

Как рассказали изданию несколько участников встречи, по мнению Роспотребнадзора, сама используемая в рекламе формулировка «безалкогольное пиво» некорректна. Служба ссылается на профильный закон «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», в котором пиво определяется именно как «алкогольный напиток с содержанием этилового спирта».

Кроме этого, в Роспотребнадзоре считают, что сюжеты рекламы воспринимаются потребителями как продвижение алкогольного напитка, а не его безалкогольного аналога. Так, ни одна пивная компания не демонстрирует в своём ролике мужчину за рулем, который пьёт безалкогольное пиво, между тем часто используются сюжеты, например, с вечеринками, где «явно пьют алкоголь».

Между тем, в ФАС предложили коллегам из Роспотребнадзора действовать осторожно. В частности, по информации издания, среди телезрителей планируется провести опрос, чтобы понять — действительно ли подобное продвижение безалкогольного пива воспринимается ими как реклама алкогольной продукции. При этом к опросу предполагается подойти основательно — на его проведение отведены ближайшие шесть месяцев.