Пекин, 30 сентября, 2016, 05:46 — ИА Регнум. В ходе очередной пресс-конференции в Пекине официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР Гэн Шуан выразил слова поддержки президенту Филиппин Родриго Дутерте, начавшего жесткую борьбу с распространением наркотиков.

news.cn Гэн Шуан — официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР

«Китай понимает и поддерживает борьбу президента Филиппин Родриго Дутерте. Кроме того, мы готовы присоединится к нашему азиатскому соседу и выработать совместный план по борьбе с наркопреступностью», — сообщил пресс-секретарь МИД КНР.

Китайский дипломат добавил, что наркотические вещества являются общим врагом человечества. Борьба с наркопреступностью является общей обязанностью всех стран, пишет «Синьхуа».

Как ранее сообщали филиппинские СМИ, Родриго Дутерте посетит Пекин и встретится с Си Цзиньпином 20−21 октября. МИД КНР пока не подтвердил точную дату приезда филиппинского лидера, отметив, что «Китай надеется на скорейший визит президента Филиппин».

Война Дутерте с распространителями наркотиков, начавшаяся вскоре после его прихода к власти, ранее была неоднократно раскритикована США и Евросоюзом.