Женева, Швейцария, 30 сентября, 2016, 04:53 — ИА Регнум. Представители ООН считают, что предстоящая «битва за Мосул» между коалицией военных США и Ирака и «Исламским государством» (террористическая организация, запрещена в России) может стать «крупнейшей рукотворной катастрофой» за десятилетия, сообщает Daily Mail 30 сентября.

SDF Press Center Фото экрана: Сирийские беженцы

Представитель комиссии по правам человека Организации Объединенных Наций Бруно Геддо заявил журналистам в Женеве, что штурм иракского города, назначенный коалицией на октябрь, может привести к «значительным жертвам» среди мирного населения. По его словам, в городе, удерживаемом ИГИЛ (запрещена в России) с 2014 года, до сих пор находится от 1,2 до 1,5 млн жителей.

Геддо сообщил, что ООН готовится к тому, что из города будет не менее 700 тыс. беженцев, для принятия которых международная организация уже начала развертывание пунктов гуманитарной помощи и палаточных лагерей вблизи Мосула. Организация «сталкивается с трудностями», однако сможет подготовиться к катастрофе.

«Нам нужно финансирование, чтобы подготовиться к чрезвычайной ситуации заранее. Атака на Мосул может иметь драматические, в худшем случае — апокалиптические масштабы… Тем не менее мы находимся в лучшем положении, потому что заранее знаем, что катастрофа придет», — заключил Геддо.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 20 сентября президент США Барак Обама и премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади на Генассамблее ООН сделали совместное заявление о начале военной операции по освобождению Мосула от «Исламского государства» (запрещена в России). Согласно планам лидеров США и Ирака, операция должна начаться в октябре 2016 года и продлится «несколько месяцев».