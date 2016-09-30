Сан-Диего, США, 30 сентября, 2016, 04:11 — ИА Регнум. Военные США не сомневаются в прочности военного союза с Филиппинами, сообщает Reuters 30 сентября.

.novosti.com.tr Пентагон штаб-квартира

«Как это было в течение многих десятилетий, наш союз с Филиппинами является железным», — заявил официальный представитель Пентагона Эш Картер, выступая перед американскими моряками на борту корабля «Карл Винсон» в порту Сан-Диего.

Картер сообщил, что Соединенные штаты «поддерживают модернизацию вооруженных сил Филиппин», и тратят на это «десятки миллионов долларов ежегодно».

Правда, слова представителя Пентагона вряд ли поддержит президент Филиппин, Родриго Дутерте.

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Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее Дутерте, который называл президента США Барака Обаму «сыном шлюхи», заявил, что предстоящие в октябре совместные учения США и Филиппин «будут последними», а также исключил возможность совместных с американскими ВМС патрулей в Южно-Китайском море.

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Президент Филиппин подвергается критике «международного сообщества» за спорную войну с наркотиками, которая уже унесла сотни жизней в стране. Всем «критикам» Дутерте, который находится на президентском посту всего месяц, уже успел жестко ответить: Барак Обама был назван «сыном шлюхи», Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун — «дураком».