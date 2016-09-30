Москва, 30 сентября, 2016, 03:59 — ИА Регнум. Количество молодых людей, уклоняющихся от призыва в российскую армию, за полгода сократилось практически на треть. Об этом сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС России Василий Тонкошкуров, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«За полгода количество граждан, получивших повестки, но не прибывших в военные комиссариаты, по сравнению с предыдущим призывом снизилось более чем на 30%», — сообщил генерал-полковник.

По его словам, количество не явившихся в военкоматы по отношению к количеству получивших повестки в весенний призыв составило 0,47%.

Тонкошкуров также отметил тенденцию улучшения показателя годности граждан по здоровью к военной службе: весной 2016 года он составил 76%, что на 1,6% выше показателя весеннего призыва 2015 года. При этом около 64 тысяч призывников были направлены в медицинские учреждения для проведения углублённого обследования.

Как передавало ИА REGNUM, с 1 октября в России начинается осенний призыв на военную службу. По планам Минобороны, российскую армию в ходе осеннего призыва должны пополнить 152 тысячи призывников. Ещё 600 человек планируется направить для прохождения альтернативной гражданской службы.

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