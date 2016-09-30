Сана, 30 сентября, 2016, 03:40 — ИА Регнум. Военные США сообщили об уничтожении двоих «старших лидеров» «Аль-Каиды» (террористическая организация, запрещена в России) на территории Йемена, сообщает Associated Press 30 сентября.

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Сообщается, что авиаудар был нанесен американским беспилотником на территории района Аль-Ридаа в центре Йемена и является третьим за неделю «целевым» ударом по главарям йеменского отделения международной террористической организации.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по заявлениям военных, в результате атак американских «дронов» в августе и сентябре в районах Байда, Маариб и Шабва погибли не менее 20 членов «Аль-Каиды» (запрещена в России), в том числе высокопоставленные члены группировки.

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Военные США ведут «дистанционную» войну против террористов на территории многих государств Ближнего Востока и Средней Азии. Самым крупным успехом Пентагона в этом году стало уничтожение лидера запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» в Афганистане и Пакистане Хафиза Саид Хана — террорист был уничтожен ударом американского БПЛА.

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К сожалению, целью «беспилотников» не всегда оказываются террористы. Так, 27 сентября американский беспилотник разбомбил жилой дом в районе Ачин афганской провинции Нангархар, на границе с Пакистаном. По сообщению местных жителей, в доме собрались члены общины, чтобы приветствовать старейшину, совершившего хадж. В результате атаки погиб 21 человек, ранения получили 11 человек.