Трентон, США, 30 сентября, 2016, 02:49 — ИА Регнум. Представители власти начали расследование крушения поезда в Нью-Джерси, сообщает USA Today 30 сентября.

twitter.com Фото экрана: крушение поезда в Нью-Джерси

Представители Федерального управления железнодорожного транспорта и Национального совета по безопасности на транспорте находятся на станции Хобокен для расследования аварии.

Сообщается, что на данный момент представители власти не готовы сообщить о причинах трагедии, однако версия теракта изначально исключена.

По информации о пострадавших, на данный момент погибшим все еще числится один человек, ранены 108 человек из 250, находившихся в поезде и на станции Хобокен, многие из них до сих пор находятся в больницах.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, железнодорожная катастрофа на станции Хобокен произошла 29 сентября, в утренний час-пик. Поезд, по неустановленной причине, столкнулся с платформой и снес одну из опорных балок, в результате чего рухнула крыша железнодорожной станции.