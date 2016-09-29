Эр-Рияд, 30 сентября, 2016, 02:33 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Саудовской Аравии выразило «серьезную озабоченность» в связи с принятием «Закона 9/11» в США, сообщает ВВС 30 сентября.

Флаг Саудовской Аравии

В официальном заявлении МИД ближневосточной республики говорится, что закон создает «опасный прецедент» и вызовет «эрозию национальных суверенитетов всех стран, включая США».

Кроме того, Саудовская Аравия считает несправедливой ситуацию, когда страна выполняет все международные соглашения, а также «берет на себя обязательства по всему миру», и при этом становится мишенью «частных судебных процессов» со стороны своих союзников.

Как сообщало ИА REGNUM, вчера Конгресс США отменил вето президента Барака Обамы на «Закон 9/11», также называемый «Закон против саудитов» или «Акт о правосудии против государств-спонсоров терроризма» (JASTA). Принятый закон позволит семьям 3000 жертв терактов 11 сентября 2001 года, исполнителями и организаторами которого считаются граждане Саудовской Аравии, подавать иски против правительства ближневосточной страны, как «государства — спонсора терроризма».

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Во время обсуждения законопроекта в сентябре Саудовская Аравия выступила с протестом, пригрозив в случае подписания закона президентом США вывести из страны все свои активы на $750 млрд. Против закона выступил Евросоюз, крупнейшие корпорации США, включая General Electric и Dow Chemical. Отрицательный отзыв на JASTA дали министр обороны Эш Картер и директор ЦРУ Джон Бреннан. 24 сентября президент Обама наложил вето на закон, принятый Конгрессом.

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Тем не менее, Сенат и Палата представителей Конгресса США вчера преодолели вето президента, набрав необходимое количество голосов, и «закон против саудитов» был принят.