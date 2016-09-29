Москва, 30 сентября, 2016, 01:59 — ИА Регнум. Глава Центризбиркома России Элла Памфилова поддерживает идею переноса наболее поздний срок единого дня голосования, который последние годы проводится во второе воскресенье сентября. Об этом она заявила в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

Дарья Антонова ИА REGNUM Элла Памфилова

«На сегодняшний день, моя точка зрения, что да, по крайней мере, на конец сентября — начало октября. Было бы гораздо лучше», — сказала Памфилова, комментируя возможность переноса дня голосования.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы в Государственную думу, проходившие в единый день голосования 18 сентября 2016 года, состоялись при низкой явке. Всего в выборах приняло участие 52 млн 700 тысяч 922 избирателя (47,88%). Особо низкая явка была зафиксирована в Москве и Санкт-Петербурге.

Напомним, что с 1993 года выборы в Государственную думу проходили в декабре. Закон о переносе даты выборов парламент принял летом 2015 года.