Сан-Паулу, Бразилия, 30 сентября, 2016, 01:27 — ИА Регнум. Из тюрьмы в бразильском штате Сан-Паулу в четверг сбежали около 200 заключенных, сообщает Agence France Presse 30 сентября.

bbc.com Фото экрана: массовый побег из тюрьмы в Бразилии

Власти штата заявили, что сто заключенных удалось поймать. Полиция штата переведена на усиленный режим и делает «все возможное», чтобы найти вторую половину беглецов.

Сообщается, что массовый побег произошел после бунта заключенных колонии, недовольных условиями содержания — в пенитенциарном учреждении на 1080 мест под стражей содержалось 1864 человека.

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Бразилия, которая находится в ситуации самого тяжелого политического и экономического кризиса за десятилетия, также «традиционно» имеет высокий уровень преступности.

Как сообщало ИА REGNUM, представители «международного сообщества» могли ощутить это непосредственно на себе в ходе проходившей в прошлом месяце Олимпиады в Рио-де-Жанейро. Спортивные состязания сопровождались постоянными сообщениями о нападениях на спортсменов и журналистов, а также уличными беспорядками.