Вашингтон, 30 сентября, 2016, 01:06 — ИА Регнум. Правительство США надеется увеличить помощь Афганистану еще на $3 млрд. в год за счет европейских союзников, сообщает Reuters 30 сентября.

Пули

Ричард Олсон, специальный представитель США по Афганистану и Пакистану, заявил в четверг, что Белый дом рассчитывает на одобрение Конгрессом прежнего уровня финансовой поддержки правительства Афганистана. Кроме того, США надеется, что для помощи Афганистану удастся привлечь Евросоюз — ожидается, что решение европейских политиков будет принято на «Конференции доноров» в Брюсселе, намеченной на 4−5 октября.

«Мы ожидаем, что о возобновлении поддержки [Евросоюза] на общую сумму более $ 3 млрд в год до 2020 года будет объявлено на следующей неделе», — заявил Олсон.

Сообщается, что затраты правительства Соединенных Штатов в Афганистане составляют около $5 млрд. в год — порядка $4 млрд. для сил обороны и национальной безопасности Афганистана, еще $1 млрд в качестве помощи гражданскому населению. По информации журналистов, на содержание военного контингента США и контракты с коммерческими структурами также тратятся «миллиарды долларов».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в данный момент военные США обвиняются ООН в убийстве мирных жителей в Афганистане — согласно заявлению международной организации, в результате атаки американского беспилотника в провинции Нангархар погибли 21 человек, ранены 11 человек, и большинство из них — мирные жители. Жители района Ачин подверглись авианалету во время встречи со старейшиной племени, совершившим хадж. Неизвестно, должно ли сообщение о намерении США привлечь дополнительные $3 млрд. в год для «помощи» Афганистану «сгладить» негативный эффект от данного инцидента.