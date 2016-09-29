Кабул, 30 сентября, 2016, 00:33 — ИА Регнум. ООН осуждает авиаудар по мирным жителям Афганистана, произведенный армией США, сообщает The New York Times 30 сентября.

Афганские школьники

По информации, содержащейся в заявлении Организации объединенных наций, большинство жертв удара американского беспилотника, произведенного в провинции Нангархар во вторник вечером, являлись гражданскими лицами.

«Жертвами авиаудара стали студенты и учителя, а также члены семей, которые считаются лояльными правительству… Гражданские лица собрались в деревне, чтобы отпраздновать возвращение племенного старейшины из хаджа в Мекку, и спали в гостевом доме старца, когда произошел авиаудар», — сообщается в заявлении ООН.

Ранее стало известно, что по результатам расследования комиссии во главе с губернатором провинции Нангархар, информация о гибели мирных граждан в результате атаки американского беспилотника подтвердилась. Губернатор сообщил, что в результате авиаудара погибло «как минимум пять гражданских лиц», однако остальных комиссия считает «боевиками», связанными с «Исламским государством» (террористическая организация, запрещена в России).

Как сообщало ИА REGNUM, вчера военные США «не подтвердили» информацию о потерях среди «некомбатантов» в результате авианалета в провинции Нангархар. Тем не менее, представитель командования армии США в Кабуле, бригадный генерал Чарльз Кливленд пообещал «отнестись с максимальной серьезностью» к информации о жертвах среди мирного населения.

Читайте также: Беспилотник США разбомбил дом с мирными жителями в Афганистане

Вечером 27 сентября американский беспилотник разбомбил жилой дом в районе Ачин афганской провинции Нангархар, на границе с пакистаном. По сообщению местных жителей, в доме собрались члены общины, чтобы приветствовать старейшину, совершившего хадж. В результате атаки погиб 21 человек, ранения получили 11 человек.