Минск, 29 сентября, 2016, 23:02 — ИА Регнум.



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В Белграде 6 октября состоятся белорусско-сербские межмидовские консультации на уровне заместителей министров внешнеполитических ведомств Белоруссии и Сербии. Об этом 29 сентября на брифинге в Минске сообщил пресс-секретарь МИД Белоруссии Дмитрий Мирончик.

«Белорусскую делегацию возглавит Елена Купчина, сербскую — Горан Алексич, — сообщил Мирончик. — Стороны обсудят актуальное состояние и перспективы развития белорусско-сербского диалога во всех сферах, взаимодействие в рамках международных организаций».

Как сообщало ИА REGNUM, товарооборот Белоруссии с Сербией по итогам 2015 года составил $253,3 млн, а за январь — июль 2016 года составил всего $69,1 млн. Заявления о создании белорусско-сербских СП не реализуются, отмечают эксперты.