Краснодар, 29 сентября, 2016, 22:42 — ИА Регнум. Российский футбольный клуб «Краснодар» победил французскую «Ниццу» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы. Игра состоялась сегодня, 29 сентября, в Краснодаре.

fckrasnodar.ru Тренировка «Краснодара» перед игрой с «Ниццей»

Краснодарцы победили со счетом 5:2. У французов отличились Марио Балотелли и Виллана Киприена. У «Краснодарцев» мячи забили Ари и Жоазиньо, а также Федор Смолов.

Таким образом, «Краснодар» по итогам двух туров набрал шесть очков. Российский клуб разделяет первую строчку в своей группе с клубом «Шальке». 20 октября состоится игра «Краснодара» против «Шальке».